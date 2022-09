Marvel's Wolverine: una tech demo fan made 'affila gli artigli' su Unreal Engine 5

Per non essere da meno dello youtuber Enfant Terrible e del suo concept UE5 del soulslike Demon's Souls 2, l'ormai celebre creatore di contenuti TeaserPlay ha provato a immaginare il comparto grafico e il gameplay di Marvel's Wolverine utilizzando gli strumenti di sviluppo integrati nell'editor di Unreal Engine 5.

Il nuovo progetto fan made firmato dallo sviluppatore indipendente specializzatosi in tech demo celebrative dei giochi più attesi e delle IP più famose sfrutta l'ampio ventaglio di middleware grafici di Unreal Engine 5 per ipotizzare l'aspetto del prossimo kolossal di Insomniac Games in esclusiva PS5.

Non avendo a disposizione delle scene di gameplay, TeaserPlay ha basato il suo lavoro solo ed esclusivamente sul video di annuncio di Marvel's Wolverine per ricostruire il volto di Logan e proseguire l'opera ipotizzando l'aspetto del bar immortalato nel trailer e degli edifici limitrofi. Il tutto, attingendo ai tanti pacchetti di contenuti a pagamento e agli innumerevoli asset gratuiti del Marketplace frequentato su Epic Games Store da chi sviluppa in ambiente Unreal Engine.

Rimanendo in orbita Insomniac Games, vi ricordiamo che di recente la sussidiaria californiana dei PlayStation Studios ha pubblicato un video gameplay di Marvel's Spider-Man Miles Morales su PC, senza però offrire ulteriori indicazioni sulla data di lancio, sulle ottimizzazioni e sulle caratteristiche specifiche di questa trasposizione.