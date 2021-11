Marvel's Wolverine: la violenza del combat system nei primi dettagli di Insomniac

Un annuncio di lavoro da parte di Insomniac Games fa trapelare i primi dettagli sul combat system di Marvel's Wolverine per PlayStation 5, che si preannuncia brutale, sanguinoso e violento.

Come suggerito dal reveal trailer di Marvel's Wolverine mostrato da Insomniac Games durante il PlayStation Showcase di settembre e dagli stessi autori statunitensi legati ai PlayStation Studios, i lavori su questo ambizioso progetto sono ancora agli inizi.

Lo studio californiano, non a caso, sta cercando diversi talenti del settore per ricoprire i ruoli chiave del team di sviluppo, ed è proprio grazie a questa tornata di assunzioni che ci vengono offerti dei chiarimenti sulla natura del gameplay di Marvel's Wolverine.

La scheda che accompagna l'apertura della posizione lavorativa per un Gameplay Programmer, ad esempio, cita lo sforzo profuso da Insomniac nel "dare forma alla quintessenza dell'esperienza di Logan con un titolo in terza persona caratterizzato da un sistema di combattimento hero-based". Si tratterà perciò di un action adventure "viscerale" e violento, con una storia dai toni maturi e un personaggio che non si farà scrupoli nell'affettare con i suoi artigli di adamantio tutti coloro che oseranno ostacolarne il cammino.

