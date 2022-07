Marvel's Wolverine, volete vedere qualcosa? Accontentatevi della t-shirt del Director

Dopo aver deliziato gli appassionati della Marvel con due ottimi videogiochi di Spider-Man, Insomniac Games ha messo in cantiere, oltre ad un nuovo titolo dell'Uomo Ragno, anche Marvel's wolverine, incentrato ovviamente sulle gesta di uno degli X-Men più amati in assoluto, Logan.

L'annuncio, avvenuto nel settembre dello scorso anno, è stato accolto con incredibile entusiasmo, ma l'impressione è che la sua data di lancio sia ancora piuttosto lontana. Con Marvel's Spider-Man 2 previsto nel 2023, Wolverine potrebbe non vedere la luce su PS5 prima del 2024.

Del gioco vero e proprio, tra l'altro, non abbiamo visto ancora nulla - per ora dobbiamo accontentarci del breve teaser dell'annuncio di Marvel's Wolverine - dunque basta davvero poco per mandare in fibrillazione gli appassionati. L'impressione, in ogni caso, è che gli sviluppatori siano emozionati quanto noi, e che non vedano l'ora di mostrarci qualcosa. Purtroppo è ancora troppo presto, dunque il Creative Director Brian Horton si è limitato mostrare al mondo il suo nuovo outfit, impreziosito da una T-Shirt nera con il logo ufficiale di Marvel's Wolverine.

Ammiratelo mentre sfoggia il suo "swag" in calce a questa notizia. Volete anche voi la maglietta? Purtroppo al momento non potete acquistarla da nessuna parte, dal momento che è esclusiva per gli sviluppatori al lavoro su Marvel's Wolverine.