Marvel's Wolverine tra X-Men e il cameo in Spider-Man 2: nuove indiscrezioni sul gioco PS5

In attesa che Sony e Insomniac Games svelino maggiori dettagli su Marvel's Wolverine, un noto insider del mondo videoludico ha diffuso alcune indiscrezioni relative al progetto dedicato all'eroe dagli artigli di adamantio.

In un recente episodio del podcast intitolato Giant Bomb Game Mess Mornings, l'ex giornalista Jeff Grubb ha deciso di svelare alcuni interessanti dettagli che riguardano l'attesissimo Marvel's Wolverine. Stando alle parole dell'insider, il titolo in questione non sarà un open world e proporrà quindi una struttura di gioco completamente diversa rispetto a quanto visto in Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Miles Morales. Sempre secondo Grubb, gli sviluppatori faranno sì che l'arco narrativo non coinvolga in alcun modo gli X-Men: sembrerebbe infatti che il gioco sia ambientato molto prima che Logan si unisse al gruppo di mutanti.

Un altro dettaglio molto interessante riguarda Marvel's Spider-Man 2, poiché Jeff Grubb è convinto che nel corso del prossimo gioco targato Insomniac Games troveremo almeno un easter egg dedicato a Wolverine, il quale farà da introduzione al titolo e magari ci mostrerà per la prima volta l'aspetto integrale dell'eroe nella sua nuova trasposizione videoludica.

In attesa di scoprire se tali rumor siano fondati o meno, vi ricordiamo che Marvel's Wolverine potrebbe non arrivare prima del 2025.