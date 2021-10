Marvel e Skydance di Amy Hennig: la creatrice di Uncharted sviluppa un kolossal tripla A

Dopo il reveal di Marvel's Wolverine, l'universo dei videogiochi Marvel si espande ancora una volta con l'annuncio, da parte della Casa delle Idee, di una collaborazione con Skydance New Media per sviluppare un'avventura tripla A di stampo cinematografico.

I vertici della divisione videoludica di Marvel decidono così di affidare questo ambizioso progetto nelle esperte mani di Amy Hennig, la creatrice di Uncharted e attuale Presidente di Skydance New Media.

La partnership tra Marvel Entertainment e Skydance darà modo alla nuova software house di Hennig di sviluppare un kolossal ad altissimo budget descritto come "un gioco action adventure incentrato sulla narrazione e caratterizzato da una storia completamente originale da vivere nell'Universo Marvel. Questo progetto aprirà la strada a una nuova forma di esperienze di intrattenimento interattivo incentrate sulla storia, una convergenza rivoluzionaria tra videogiochi, film e televisione".

Nell'annunciare questa partnership che si concretizzerà in un'esperienza action adventure di stampo cinematografico, Amy Hennig non nasconde il suo entusiasmo e spiega che "per il nostro primo videogioco Skydance non potevo immaginare un'alleanza migliore di quella con Marvel. Il loro Universo incarna tutta l'azione, il mistero e il brivido delle avventure pulp che adoro, prestandosi alla perfezione per un'esperienza interattiva. Per me sarà un'onore raccontare una storia originale attingendo a tutta l'umanità, la complessità e l'umorismo che rendono i personaggi Marvel così duraturi, consentendo ai nostri giocatori di incarnare gli eroi che amano di più".