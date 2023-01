Gioco Marvel di Skydance: la level designer di God of War Ragnarok si unisce ad Amy Hennig

E' da diverso tempo che non ci sono novità sul nuovo gioco Marvel in sviluppo presso gli studi di Skydance New Media guidati da Amy Hennig. Sappiamo con certezza che il gioco Marvel di Skydance sarà un'esperienza cinematografica, ma a parte questo aspetto gli autori non ha approfondito ulteriormente la natura del progetto.

In ogni caso i lavori procedono regolarmente ed il team di sviluppo si arricchisce di nuovi elementi: attraverso un post su Twitter, la level designer di God of War Ragnarok, Elizabeth Wright, annuncia ufficialmente di essersi unita a Skydance New Media ed è già al lavoro con la Hennig sulla produzione a tema Marvel. Per il nuovo progetto, ancora nelle prime fasi di sviluppo, Wright ricoprirà il ruolo di Senior Level Designer.

Il gruppo capitanato da Amy Hennig si arricchisce quindi di un valido membro aggiuntivo: oltre al lavoro svolto per l'ultimo God of War, infatti, Wright vanta esperienze in studi di primo piano come EA Vancouver e Respawn Entertainment, e dunque il suo contributo sarà prezioso per la realizzazione dell'ancora misteriosa avventura narrativa incentrata sui supereroi della Casa delle Idee.

Il progetto è ancora in larga parte avvolto nel mistero: sappiamo che il gioco Marvel di Skydance non sarà cooperativo sebbene ci siano quattro personaggi giocabili, e si tratterà di un'avventura corale ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. La speranza è di vedere al più presto un video gameplay che possa dare un assaggio concreto delle potenzialità dell'opera.