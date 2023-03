Marvel Snap, oltre la Battle Mode c'è di più: arrivano le sfide Conquista

La crescita di Marvel Snap trainata dalla Battle Mode prosegue spedita con la prossima, ambiziosa funzionalità che verrà introdotta da Second Dinner per rendere ancora più ricca l'offerta ludica del card game targato Marvel Entertainment.

Le nuove attività progettate dal team Second Dinner andranno a riallacciarsi all'esperienza della Battle Mode per introdurre un ulteriore livello di sfida con la modalità Conquista. In base alle informazioni condivise dagli sviluppatori attraverso il consueto aggiornamento settimanale sulle novità di Marvel Snap, sappiamo che le sfide Conquista prenderanno spunto dalla Battle Mode per ampliarla con delle attività multiplayer classificate.

I partecipanti a questa nuova modalità dovranno farsi strada attraverso vari campionati, vincendo il maggior numero possibile di sfide per sbloccare i biglietti virtuali necessari a superare i vari 'gironi competitivi'. Le vittorie in questa modalità assicurano anche lo sblocco di numerose Medaglie, grazie alle quali sarà possibile ottenere ricompense speciali nella sezione Conquista che verrà aperta all'interno del Negozio di Marvel Snap.

Il percorso tracciato da Marvel Entertainment per evolvere e migliorare costantemente il proprio card game, quindi, continuerà per tutto il 2023. In attesa della modalità Conquista e di tutte le altre funzionalità previste da Second Dinner da qui ai prossimi mesi, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Marvel Snap, il gioco di carte sorprendente per i fan del MCU.