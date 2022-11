Marvel Snap, generati $2 milioni in una settimana: il card game spopola negli USA

Marvel Snap, il nuovo gioco di carte collezionabili basato su supereroi e villain della casa delle idee, sta ottenendo un successo enorme in questo periodo di lancio. Il card game curato da Second Dinner (studio fondato da Ben Brode, ex Blizzard e game director di Hearthstone) ha generato 2 milioni di dollari nella sua prima settimana.

Marvel Snap ha raggiunto 5.3 milioni di download una settimana dopo il suo debutto avvenuto il 18 ottobre, con il gioco free-to-play che ha incassato oltre $2 milioni tramite microtransazioni. La playerbase in rapida crescita di Marvel Snap ha portato il titolo al successo sia su Google Play che su App Store, facendo guadagnare al gioco di carte Marvel Comics un posto tra i primi 10 giochi per dispositivi mobili più scaricati in più paesi. Google Play, in particolare, vede Marvel Snap in testa alla sua lista di giochi in Canada, Francia e Germania, mentre tramite App Store si è imposto in cima alle classifiche USA e Canada.

Ulteriori analisi hanno anche rivelato che la maggior parte dei giocatori proviene dagli Stati Uniti, con 1.3 milioni di download registrati durante la settimana. Il Brasile si piazza al secondo posto con 433.000 download, mentre l'Italia si risulta essere terza con 342.000 utenti. I giocatori statunitensi hanno acquistato oggetti in-game per 1.3 milioni di dollari, una cifra di gran lunga superiore ai $186.000 e $142.000 generati rispettivamente nelle Filippine e in Corea.

Marvel Snap è ora disponibile per dispositivi mobile Apple e Android ed anche su PC via Steam. Per ulteriori approfondimenti sul card game free-to-play, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Marvel Snap.