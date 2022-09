Marvel Snap ha una data d'uscita su PC e mobile: Iron Man e Hulk saranno gratis

Tra i vari prodotti mostrati al Disney & Marvel Games Showcase troviamo anche Marvel Snap, il free to play a base di carte collezionabili in arrivo su PC e dispositivi mobile.

Marvel Snap sarà infatti disponibile a partire dal prossimo 10 ottobre 2022 e gli sviluppatori hanno già dato il via alla campagna di pre-registrazioni su Google Play Store e App Store con ricche ricompense per tutti i giocatori. Più nello specifico, gli utenti iOS riceveranno una variante speciale di Iron Man, la cui illustrazione è stata realizzata da Dan Hipp. Su Android, invece, verrà distribuita gratuitamente la versione speciale di Hulk con illustrazione di Max Greecke.

Ecco di seguito i link per pre-registrarsi:

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali digitali con 150 carte e 80 luoghi da visitare. Per chi non lo sapesse, inoltre, Marvel Snap è in sviluppo presso il team capitanato dall'ex-Blizzard Ben Broode, che vanta nel curriculum anche Heartstone.

