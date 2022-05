Marvel Snap è il nuovo gioco di carte gratis: anche Spider-Man e Venom nel trailer

Come vi avevamo anticipato ieri, è stato annunciato un nuovo gioco a tema Marvel da parte del team di sviluppo capitanato da Ben Brode, noto al pubblico per aver lavorato a Hearthstone durante la sua permanenza in Blizzard. Non a caso, infatti, il titolo in questione prende il nome di Marvel Snap ed è un gioco di carte collezionabili.

Marvel Snap fa largo uso dei supereroi, ai quali sono dedicate le tantissime carte che possiamo anche vedere nel corso della diretta streaming dedicata al reveal ufficiale del gioco. La particolarità del gioco non risiede solo nella presenza di un vasto numero di personaggi appartenenti alle più popolari serie Marvel, ma è da ricercare nella durata delle partite: con i suoi match di soli tre minuti, Snap potrebbe diventare il gioco di carte più veloce di sempre ed essere perfetto anche per chi vuole limitarsi a fare una partita al volo quando non è a casa.

Sappiate però che il gioco non è in dirittura d'arrivo solo sui dispositivi Android e iOS, ma potrà essere scaricato gratuitamente anche su PC e non è chiaro al momento se si affiderà ai grandi client come EPic Games Store e Steam oppure se richiederà il download di un client proprietario. In attesa di scoprirlo, i giocatori possono registrarsi per avere la possibilità di essere selezionati e provare in anteprima il gioco su Android, piattaforma che ospiterà a breve una fase di test a porte chiuse.