Marvel Snap sempre più grande: la modalità PvP arriverà molto presto

E l'offerta contenutistica del gioco di carte per sistemi mobile si prepara ad espandersi già a stretto giro. Stando infatti a quanto rivelato da un portavoce di Second Dinner al Washington Post, il team di sviluppo ha in programma il lancio della modalità PvP entro la fine del 2022: considerato che l'anno attualmente in corso si avvicina alla sua conclusione, ciò significa che questo interessante update potrebbe essere pubblicato già durante le prossime settimane, sebbene per il momento manchi ancora una data d'uscita definitiva per l'aggiornamento.

Insomma, presto i giocatori avranno modo di sfidare i loro amici nel card game creato dal team di Ben Brode, ex membro di Blizzard Entertainment noto in particolare per aver diretto Heartstone; una modalità PvP permetterebbe infatti di migliorare non di poco il fattore rigiocabilità alla base dell'opera, con un numero sempre maggiore di partite effettuate dagli utenti.

Pubblicato lo scorso 18 ottobre, il gioco si è già rivelato un grande successo: Marvel Snap ha infatti generato 2 milioni di dollari in una settimana, raggiungendo al tempo stesso quasi 5 milioni e mezzo di download sempre nello stesso arco di tempo.