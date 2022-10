Marvel Snap, guida: come ottenere velocemente Oro e Crediti

Marvel Snap, il nuovo gioco di carte collezionabili dedicato all’universo Marvel, è finalmente disponibile per il download totalmente gratuito su tutte le piattaforme mobili con sistema operativo Android e iOS, oltre che su PC, e per festeggiare Iron Man e Hulk saranno gratis su Marvel Snap, rispettivamente su iOS e Android.

Tutte le altre 150 carte disponibili all’interno del prodotto, tuttavia, dovranno essere acquistate, potenziate e utilizzate attraverso la spesa delle due differenti valute virtuali presenti nel gioco: l’oro e i crediti. La prima è una valuta di tipo premium piuttosto rara, che può essere ottenuta completando alcune missioni e acquistandola con denaro reale nel negozio del gioco, e serve per comprare varianti di carte - delle specie di skin - e crediti. Quest'ultimi invece rappresentano la valuta base, dunque quella più facilmente reperibile ma anche quella che userete più frequentemente, e possono essere ottenuti semplicemente giocando: il loro utilizzo primario è quello di acquistare e potenziare nuove carte. Vediamo quindi come guadagnare velocemente oro e crediti in Marvel Snap.

Come ottenere Oro in Marvel's Snap

Season Pass

Sbloccare i livelli del Season Pass è uno dei modi più facili e veloci per ottenere oro. La versione gratuita del Pass vi permetterà di guadagnare fino a 200 lingotti d'oro, mentre la versione a pagamento, dal costo di circa 10 dollari, garantisce un totale di 1.200 lingotti d'oro e ben 7 varianti, il cui valore complessivo di attesta su ulteriori 4.900 unità d'oro.

Aumentare il livello delle carte

Sebbene questa operazione non garantisca un introito diretto in termini di oro, vi permetterà di sbloccare nuove carte e ottenere booster, crediti e varianti utilissimi per aumentare le vostre probabilità di vittoria in partita, cosa che farà crescere nel tempo i vostri guadagni d'oro. Inoltre, sbloccare una gran quantità di carte vi permetterà di completare più facilmente le missioni, ottenendo di conseguenza oro più velocemente.

Sfide settimanali

Le sfide settimanali in Marvel Snap si articolano in 5 fasi diverse, ciascuna delle quali è ulteriormente suddivisa in 3 tier. Per completarle e ottenere le ricompense previste in lingotti d'oro, non dovrete fare altro che portare a termine un gran numero di missioni giornaliere, il cui completamento è l'unico requisito delle sfide settimanali. Portando a compimento tutte e 5 le fasi disponibili potrete ottenere fino a 200 lingotti d'oro.

Acquistare dal negozio

L'ultimo metodo che vi permette di ottenere facilmente lingotti d'oro in Marvel Snap è tramite l'acquisto diretto nel negozio del gioco tramite denaro reale. In questo caso esistono diversi tagli a disposizione dell'utente, partendo da circa 5$ per 300 lingotti d'oro fino a ben 100$ per 8.000 lingotti.

Come ottenere Crediti

Season Pass

Similmente a quanto detto in precedenza per l'oro, il Season Pass torna comodo anche per guadagnare crediti: in particolare, la versione gratuita fornisce fino a 600 crediti, mentre la versione premium a pagamento permette di ottenerne una cifra molto superiore, che può arrivare fino a 2.600 crediti.

Completare missioni

A differenza di quanto accade con l'oro, potete ottenere crediti bonus sia attraverso il completamento di ogni missione giornaliera, sia terminando con successo le sfide settimanali. In aggiunta, se avete bisogno di crediti aggiuntivi, potete comprare due nuove missioni giornaliere extra spendendo un po' di lingotti d'oro, una volta che avrete finito tutte le altre disponibili, in modo da .

Bonus giornaliero

Accedendo ogni giorno al negozio virtuale di Marvel Snap verrete ricompensati con 50 crediti omaggio, una quantità apparentemente piccola ma in grado di fare la differenza sul lungo periodo, dunque non dimenticate di riscattare il vostro premio tutti i giorni.

Acquistare dal negozio

Anche in questo caso, infine, potete ottenere grandi quantità di crediti attraverso gli acquisti nel negozio, con la differenza che questa volta non avrete bisogno di denaro reale, ma vi basterà scambiarli con i lingotti d'oro in vostro possesso. I tagli disponibili sono i seguenti:

150 crediti per 120 lingotti d'oro

500 crediti per 400 lingotti d'oro

Nel caso in cui vogliate partire sin da subito con un vantaggio concreto sui vostri avversari, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i trucchi ai migliori deck di Marvel Snap.