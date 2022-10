Trucchi di Marvel Snap: i migliori deck per i nuovi giocatori

A pochi mesi dall'iniziale annuncio di Marvel Snap, il gioco di carte free-to-play a tema supereroistico è finalmente disponibile con oltre 150 carte collezionabili (realizzate da artisti fumettisti) e un sistema di progresso pensato per permettere di sbloccarle tutte un poco alla volta. A tal proposito, ecco come abbinarle per creare alcuni fra i migliori mazzi del momento.

Autodistruzione

Costruito in larga parte attorno all’abilità di Deadpool, questo mazzo permette di trasformare il cosiddetto mercenario chiacchierone in un’inarrestabile macchina da guerra. Abbinandolo a carte come Nova e al trasformista Bucky Barnes, mantenere il controllo di almeno due campi può rivelarsi una passeggiata.

Bucky Barnes

Carnage

Deadpool

Death

Deathlok

Forge

The Hood

Hulk Buster

Killmonger

Nova

Taskmaster

Wave

Wong + Spectrum

Come suggerisce il nome, questo mazzo punta tutto sulla combinazione di Wong e Spectrum, così da sinergizzare alla perfezione con gli altri effetti “alla scoperta” presenti al loro fianco e potenziare di quattro punti ogni carta piazzata in campo.

Ant-Man

Armor

Colossus

Cosmo

Ebony Maw

Goose

Lizard

Mystique

Mister Fantastic

Quinjet

Spectrum

Wong

Patriot, droni e cloni

Combinando gli effetti di Patriot e Kazar, questo mazzo risulta essere uno dei più versatili del momento. La strategia da adottare in questo caso è quella di riempire i campi di gioco con carte a basso costo e senza effetti, per poi potenziarle a dismisura grazie al potere di Onslaught.

Blue Marvel

Debrii

Kazar

Mister Sinister

Misty Knight

Mystique

Onslaught

Patriot

Shocker

Squirrel Girl

Ultron

Wasp

Sera + Zero

Al momento Sera è una delle carte più potenti di Marvel Snap e il mazzo in questione riesce a sfruttarne tutto il potenziale, che combinato strategicamente all’abilità di Zero (così come a quella di Taskmaster) permette di ottenere un vantaggio consistente.

Angela

Bishop

Carnage

Lizard

Maximus

Mysterio

Red Skull

Sera

Taskmaster

Typhoid Mary

Venom

Zero

In conclusione, nel caso foste curiosi di provare il gioco in questione, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete trovare i link per il download di Marvel Snap, disponibili per PC e dispositivi mobile.