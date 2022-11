Marvel Snap: i migliori trucchi per iniziare a giocare e vincere le partite

Come potete leggere nella nostra recensione di Marvel Snap, il card game di Second Dinner Studios è un’esperienza molto immediata e adatta a qualunque appassionato dei supereroi concepiti dalla Casa delle Idee. Nel caso siate pronti ad immergervi nel gioco, eccovi delle dritte che potrebbero tornarvi utili.

Non lasciate nulla al caso

Durante ogni partita di Marvel Snap, i giocatori sono chiamati ad adattarsi agli effetti casuali dei terreni che formano il campo di gioco, così da conquistarne almeno due nel giro di sei turni. Ciò significa che la fortuna giocherà sempre un ruolo importante e, per questo motivo, è consigliabile affidarsi a carte non situazionali i cui effetti tendono a essere utili in ogni occasione.

Giocate sempre attorno ai terreni

Il modo più semplice per aggiudicarsi la vittoria è di sfruttare al meglio gli effetti del terreno che si attivano durante i primi tre turni di gioco. Vi ricordiamo che ognuno degli slot può contenere al massimo quattro carte, il che rende la corretta gestione delle risorse un fattore fondamentale per ottenere la vittoria.

L’ordine fa la differenza

In Marvel Snap le carte si attivano secondo l’ordine in cui sono giocate. Conoscere questo dettaglio e agire di conseguenza è d’obbligo nel caso in cui si volessero creare combinazioni fra i vari personaggi Marvel, per assicurarsi che i loro poteri influenzino significativamente ogni partita.

Siate imprevedibili

Alcune delle carte più popolari di Marvel Snap (vedi l’intero set dei Guardiani della Galassia) si basano sulla capacità di prevedere le mosse dell’avversario. Un buon modo per fare fronte alla cosa è quello di risultare imprevedibili e giocare assumendosi un buon numero di rischi, posizionando le proprie carte sui terreni non scoperti.

Non abbiate paura dello Snap

La meccanica che dà il nome al gioco è un’arma a doppio taglio che può ricompensare chiunque decida di sfruttarla. Ricorrere allo Snap raddoppia infatti il numero di punti ottenuti/persi in caso di vittoria o sconfitta, mettendo al contempo sotto pressione l’avversario che potrebbe persino optare per una resa anticipata.

Per finire, sulle pagine di Everyeye.it potete anche scoprire come ottenere oro e crediti in Marvel Snap, le due risorse più importanti per progredire all’interno del gioco. Se avete appena iniziato a giocare, ecco la guida ai migliori deck di Marvel Snap per i nuovi giocatori.