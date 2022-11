Marvel Snap: la modalità single player potrebbe non arrivare mai

Marvel Snap, il titolo free to play uscito su dispositivi mobile che strizza l'occhio ad un genere videoludico di nicchia come quello di Heartstone, torna a far parlare nuovamente di sé in seguito alle recenti dichiarazioni del creatore del prodotto, Ben Brode. Tuttavia, le sue affermazioni potrebbero non piacere a molti utenti.

Sappiamo già da alcuni giorni che Marvel Snap sarà sempre più grande con la modalità PVP, la quale arriverà molto presto. Tuttavia, nelle ultime ore è stato dichiarato che potrebbe non arrivare mai una modalità single player. Come detto in apertura della notizia, l'informazione arriva dallo stesso creatore del progetto, il quale ha dichiarato che il team non ha pensato abbastanza a come potrebbe essere una modalità a giocatore singolo per un prodotto di questo calibro. Come mai è stata fatta tale dichiarazione?

Il tutto proverrebbe dalla risposta ad un'incessante richiesta, da parte della community videogiocatrice ed appassionata del nuovo "fenomeno mobile del momento"; i giocatori hanno chiesto a gran voce l'inserimento di una modalità in singolo, ma le recenti dichiarazioni del team di sviluppo, ossia i ragazzi di Second Dinner, non lasciano affatto ben sperare per quello che rimarrà un semplice desiderio proibito dei giocatori. Attualmente, infatti, vi è il desiderio di introdurre la tanto acclamata e richiesta modalità di gioco, seppure si debba tenere conto della natura prettamente multigiocatore di Marvel Snap.

"Non lo so, direi che non abbiamo pensato abbastanza a come potrebbe essere - la modalità single player - per poter sapere con sicurezza quando saremo o meno in grado di fare qualcosa che possa esser realmente divertente". Ciò nonostante, Second Dinner non demorde circa la progettazione di nuove funzionalità e modalità: "Non lo so. Il gioco è veramente diverso rispetto agli altri giochi di carte, giusto? Quindi, grand parte del divertimento del gioco è rappresentato dai giochi mentali e nel cercare di immaginare cosa potrebbe fare il tuo avversario successivamente".

Il futuro del gioco è ricco di tantissimi nuovi contenuti, con una road map che permetterà di mantenere attivo il supporto post-lancio per diverso tempo ma che, soprattutto, garantirà ai giocatori un divertimento continuo. Ciò nonostante, in parte per le caratteristiche del prodotto e in parte per le problematiche alla base del concept di una eventuale modalità single player, alcune delle tanto richieste innovazioni potrebbe non giungere mai. In attesa di ulteriori novità sullo sviluppo della faccenda, speriamo che le richieste dei giocatori possano essere soddisfatte il prima possibile. Tuttavia, almeno per il momento, è necessario mettere da parte il progetto della modalità in giocatore singolo, dovendo godere solo ed esclusivamente dell'esperienza contro altri giocatori. In attesa di ulteriori notizie, vi rimandiamo alla guida su come iniziare a giocare e vincere tutte le partite su Marvel Snap.