Marvel Snap non smette di crescere: il nuovo video dà il benvenuto alla Battle Mode

Inaugurata la Stagione Savage Land di Marvel Snap, Second Dinner e Marvel Entertainment festeggiano l'arrivo della Battle Mode con un video che descrive le attività da svolgere in questa nuova attività rivolta a tutti gli appassionati del card game alla perenne ricerca di sfide ad alto tasso d'adrenalina.

Il piatto forte dell'aggiornamento gratuito che ha interessato ogni versione di Marvel Snap nella giornata di martedì 31 gennaio è infatti rappresentato dalla Battle Mode, un'attività competitiva accessibile a tutti gli appassionati del card game supereroico di Second Dinner una volta completato il Tutorial iniziale e, soprattutto, dopo aver raggiunto il Livello 10.

Il sistema adottato dagli sviluppatori di Marvel Snap per avviare le partite multiplayer della Battle Mode si avvale di specifici codici identificativi da generare sul momento e condividere con gli amici per aprire la medesima lobby.

Entrando nello specifico delle regole della Battle Mode, la nuova modalità PvP di Marvel Snap, mette due avversari l’uno contro l'altro attraverso più round, dando a ciascuno 10 Punti Salute iniziali: la posta in gioco non sono i Cubi, bensì la quantità di danni che il vincitore riesce a infliggere al perdente. Ne consegue quindi che, nella Battle Mode, la posta in gioco diventa centrale poiché ogni SNAP e Ritirata assume un significato extra, dato che ogni mazzo è bloccato per tutta la durata della battaglia e ogni punto di Salute risulta essere fondamentale per rimanere in vita.