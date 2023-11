Marvel Snap: il publisher vuole abbandonare i videogiochi, si teme la chiusura del F2P

Nel corso delle ultime ore c'è grande tensione fra gli appassionati di Marvel Snap, il popolare gioco a base di carte collezionabili dedicate ai più noti supereroi della casa delle idee. Il motivo di tanta paura è da ricercare nelle più recenti dichiarazioni di ByteDance, publisher del free to play.

L'azienda, che è anche proprietaria di TikTok, ha annunciato di voler abbandonare il settore dei videogiochi e di chiudere Nuverse, l'etichetta con cui è stato pubblicato Marvel Snap. Il colosso orientale ha annunciato questa decisione, che comporterà l'interruzione di tutti i progetti in lavorazione a partire dal prossimo dicembre 2023, ossia tra una manciata di giorni. Sembrerebbe inoltre che tale azione lascerà senza lavoro centinaia di dipendenti, che secondo i report avrebbero appreso della notizia nel corso del fine settimana.

Sempre stando ai rumor, l'azienda sarebbe alla ricerca di un acquirente della sussidiaria Moonton Technology, mentre resta incerto il futuro dei giochi pubblicati da Nuverse, ossia Marvel Snap, One Piece: The Voyage e Crystal of Atland.

In attesa di scoprire cosa ne sarà del gioco gratis, che probabilmente continuerà ad essere supportato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Marvel Snap con tutti i dettagli sul gameplay.