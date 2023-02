Marvel Snap PvP: come usare i codici per invitare gli amici e sfidarli

Nel corso degli ultimi giorni è arrivato un importante aggiornamento gratuito di Marvel Snap che ha introdotto il PvP, seppur con qualche limitazione. Scopriamo come fare per creare un match amichevole ed invitare un amico a competere online.

Come creare una partita

Dopo aver completato tutti i tutorial, nella sezione 'Modalità di gioco', ovvero il menu che si può richiamare cliccando sull'icona a forma di stick nella parte bassa del menu, troverete il banner della Battaglia Amichevole. Nel caso in cui tale modalità non fosse disponibile, è probabile che la vostra versione di gioco non sia l'ultima e dovrete avviare manualmente l'aggiornamento tramite Steam, App Store o Google Play Store. Una volta avviata la Battaglia Amichevole, selezionate l'icona con Nick Fury, ovvero 'Crea'. A questo punto, noterete che in basso è possibile trovare un codice composto da cinque cifre, il quale dovrà essere inviato al giocatore che volete sfidare in un match competitivo. Segnalate quindi la serie di numeri all'altro utente e restate in attesa.

Come accettare un invito

Se vi trovate dall'altra parte della barricata, dovete innanzitutto farvi inviare il codice di cinque cifre. Una volta nota la sequenza numerica, avviate la Battaglia Amichevole e selezionate il banner a destra, Unisciti (quello con Captain America). Noterete che poco più sotto è presente un campo di testo in cui inserire il codice: digitate i cinque numeri e poi cliccate sul tasto viola per unirvi all'altro utente in una partita PvP.

Va precisato che al momento si può giocare in modalità online solo in una versione amichevole dei match. Questo significa che non vi sono classifiche e l'esito delle partite non ha alcuna influenza sulle statistiche del giocatore, che non può nemmeno ottenere ricompense in caso di vittoria. Si tratta quindi di una modalità utile per mettere alla prova il vostro mazzo e valutare se sia o meno efficace, magari in preparazione del futuro arrivo delle modalità multiplayer con matchmaking.

Sapevate inoltre che la modalità single player potrebbe non arrivare mai in Marvel Snap?