Marvel Snap: PvP e Series Drop arrivano con la prossima patch, ecco quando uscirà

Precedentemente attesa entro la fine dell'anno, la modalità competitiva online di Marvel Snap si prepara ufficialmente a fare il suo debutto nel 2023. Gli sviluppatori di Second Dinner hanno fornito un'anteprima della prossima patch del card game che introdurrà, tra le altre cose, la possibilità di giocare in PvP.

Second Dinner ha fornito un aggiornamento sui lavori, affermando che la patch in questione sarà disponibile a partire dal 31 gennaio. Tuttavia, il team si riserva la possibilità di rinviare la data nel caso in cui abbia bisogno di apportare ulteriori modifiche prima del lancio dell'aggiornamento. "Se riscontrassimo problemi dell'ultimo minuto, potremmo scegliere di ritardare ancora un po' per assicurarci che le cose funzionino correttamente", hanno affermato gli sviluppatori.

La patch introdurrà anche i Series Drops, ovvero gli aggiornamenti alla rarità delle carte pianificati per il rilascio su base mensile. Con ogni lancio di serie, alcune carte della serie 5 passeranno alla serie 4 e alcune carte della serie 4 passeranno alla serie 3, rendendo così ognuna 10 volte più comune nelle Riserve del Collezionaista e più economica nel Token Shop. Le carte della serie 5 che passano alla serie 4 con l'aggiornamento di questo mese sono Valkyrie, Super-Skrull, Bast, Shuri e Black Panther. Le carte della Serie 4 che passeranno alla Serie 3 saranno Luke Cage, Absorbing Man, She-Hulk e Titania.

"Tutte le carte alla fine diventeranno facili da ottenere attraverso un numero sufficiente di lanci di serie", ha detto Second Dinner. "Tuttavia, al momento ci sono due carte che non prevediamo di inserire in una serie: i nostri supercriminali, Thanos e Galactus. Sono semplicemente troppo epici".

Se invece attendete una modalità single player, sappiate che potrebbe non arrivare mai come affermato dalla stessa Second Dinner.