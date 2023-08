Marvel Snap: la roadmap conferma l'arrivo del gioco anche su PC

Marvel Snap non smette di crescere e nella Roadmap delineata da Second Dinner per i piani di sviluppo legati al gioco di carte si conferma finalmente l'arrivo imminente di una versione PC con alcune migliorie.

Il lancio su PC di Marvel Snap includerà le stesse funzionalità della versione mobile del gioco, pur essendo ottimizzato per un'esperienza widescreen. Tuttavia, conterrà dei miglioramenti, come la possibilità di scegliere a quale livello di qualità potenziare le carte in una volta soltanto, anziché cliccare per ogni singolo livello (a condizione di avere i crediti e i booster per raggiungere quel livello).

Anche la modalità Conquista di Marvel Snap verrà perfezionata, con l'aggiunta dell'opzione per accelerare o saltare le animazioni, migliorare il flusso delle perdite e altri aggiornamenti dell'esperienza utente e dell'interfaccia.

In futuro sono previste ulteriori funzionalità di miglioramento (anche se per adesso sono solo piani non confermati), quali emote collezionabili e carte emoji, smart deck, negozi personalizzati, nuovi split infiniti e tanto altro. Anche gli elementi già in essere, come le gilde, subiranno dei cambiamenti, andando ad includere supporto per controller per PC, una nuova modalità di gioco e miglioramenti generalizzati.

In definitiva, nella roadmap rilasciata da Second Dinner per Marvel Snap, troviamo sia idee che ancora non hanno avuto alcuno sviluppo, sia progetti già decollati, come la versione PC, il cui arrivo avverrà "presto".