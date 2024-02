Marvel Spider-Man 2: utenti minacciano Insomniac perché vogliono nuovi contenuti

I giocatori di Marvel's Spider-Man 2 stanno ancora aspettando la modalità New Game+, che Insomniac Games aveva promesso per la fine dell'anno scorso prima di rinviarla al 2024. Gennaio, purtroppo, è passato senza portare novità e alcuni giocatori si sono spazientiti reagendo in maniera ingiustificabile, ovvero minacciando gli sviluppatori.

Alcuni utenti, lamentando la prolungata mancanza di nuovi contenuti per Marvel's Spider-Man 2, hanno indirizzato agli sviluppatori di Insomniac Games delle minacce violente. A farcelo sapere sono gli stessi dipendenti della software house californiana, dei quali si è fatto portavoce l'Advanced Sr. Community Manager Aaron Jason Espinoza: "Minacciare di violenza gli sviluppatori di videogiochi riguardo allo sviluppo dei videogiochi è infantile e dannatamente stupido", ha scritto Espinoza su X. "Parlando in generale, che si tratti dello sviluppo di videogiochi o meno, di un gioco che detestate o meno, non è giustificabile. Non lo è mai. Non sei costretto a creare qualcosa di stellare per giustificare la tua esistenza o avere un minimo livello di rispetto".

Ad Espinoza ha fatto eco il Director of Community & Marketing James Stevenson, il quale ha invitato i gli autori di tali minacce di smetterla. "Non fatelo. Sappiamo che volete degli aggiornamento e delle informazioni. Stiamo lavorando per offrirvele nella maniera più veloce che possiamo, viste e considerate le circostanze straordinarie che il nostro team ha dovuto affrontare".

Con "circostanze straordinarie", Stevenson si riferisce all'enorme furto di dati subito da Insomniac Games a fine 2023, che ha creato ovviamente parecchi grattacapi allo studio. Affrontare una situazione del genere non è affatto facile e immaginiamo che il lavoro extra ha fatto saltare o quantomeno ritardare più di un piano, inclusa la tanto attesa pubblicazione del New Game Plus e degli altri contenuti promessi per Marvel's Spider-Man 2, tra cui le Audio Descrizioni, il selettore dell'ora del giorno, la possibilità di cambiare i colori dei poteri del simbionte e il replay delle missioni.