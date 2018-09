Marvel Spider-Man: trova le citazioni nella recensione e sblocca l'Eyechievement Spidereye

Martedì 4 settembre alle 16:00 andrà online sulle pagine di Everyeye.it la recensione di Marvel's Spider-Man per PlayStation 4: per festeggiare il ritorno in grande stile dell'Uomo Ragno abbiamo deciso di dare vita a Eyechievement speciale denominato Spidereye, del valore di 1.000 punti. Come fare per sbloccarlo? Continuate a leggere...

Come segnalato dal Giuseppe Arace su Facebook, nella recensione sono stati nascosti easter egg e citazioni a tema Spider-Man. Vi basterà quindi leggere l'articolo non appena sarà online, trovare tutti i riferimenti all'Uomo Ragno ed elencarli nello spazio commenti dell'articolo stesso.

"Facciamo un giochino. Ho inserito nella recensione di Marvel's Spider-Man una serie di citazioni ed easter egg. Tutti abbastanza facili da individuare. Domani, a scadenza dell'embargo, il primo che nei commenti sotto l'articolo li elenca ad uno ad uno vince questo obiettivo speciale ed esclusivo :)"

Coloro che troveranno tutte le citazioni inserite da Giuseppe sbloccheranno l'obiettivo esclusivo Spidereye, non ottenibile in alcun altro modo! Semplice, non trovate? Appuntamento quindi a martedì 4 settembre alle 16:00 con la recensione di Marvel's Spider-Man per PlayStation 4.