Marvel's Spider-Man: tutti i DLC saranno ambientati a Manhattan

Nel corso di una nuova intervista concessa a Fandom, Insomniac Games ha confermato che così come il gioco base, anche i DLC di Marvel's Spider-Man, la nuova esclusiva PlayStation 4 disponibile da oggi, saranno completamente ambientati a Manhattan.

La motivazione di tale scelta ce l'ha fornita il community director James Stevenson, il quale ha così dichiarato al riguardo:

"Quelle cose che potete vedere dall'isola di Manhattan - come la Statua della Libertà o le chiatte che si muovono nei pressi del porto - non sono completamente costruiti. Quindi non possono essere usate per i futuri DLC. Sono lì perché altrimenti non sarebbe New York senza di loro. [Spider-Man] non può arrivarci in ogni caso: non ci sono edifici su cui attaccare le ragnatele, e a Spider-Man non piace molto nuotare.

È decisamente qualcosa su cui abbiamo riflettuto, perché non volevamo una situazione alla Grand Theft Auto in cui trovate il ponte fuori uso, perché sarebbe stato strano. Riguarda più che altro il fatto che Spider-Man non vuole abbandonare le proprie responsabilità a Manhattan. Quindi, tutti i prossimi contenuti del gioco, che sono già stati annunciati, saranno ambientati sull'isola di Manhattan".

Spider-Man è ora disponibile in esclusiva su PlayStation 4. Sony ha pubblicato un nuovo filmato incentrato sul combat system del gioco.