Marvel e Suda51 sono in trattative per un nuovo gioco dei supereroi

Suda51 non ha mai nascosto il suo desiderio di lavorare con Marvel. L'ultima volta che ne ha parlato - lo scorso 30 agosto all'indomani del lancio di No More Heros 3 - il game designer giapponese ha speso parole d'amore nei confronti di personaggi come Shatterstar, Deadpool e Quicksilver. Ebbene, i suoi sogni potrebbero diventare realtà.

Chiacchierando con la testata giapponese Automaton, Goichi Suda ha confermato di essere in trattative con Marvel Studios per la realizzazione di un videogioco. "Da qui in avanti, vorremmo creare tre IP e lanciarle una per volta", ha esordito nella sua dichiarazione, confermando i piani già svelati lo scorso mese di ottobre. Dopodiché, ha continuato: "Tuttavia, abbiamo anche detto che ci piacerebbe creare delle IP basate su lavori originali interessanti, se ce ne sono. Credo che dipenda dalle discussioni che stiamo avendo con i Marvel Studios. Se i Marvel Studios vengono da noi con qualcosa di buono, ci penseremo. Scusate, l'ho detto al contrario, sto solo scherzando. Però abbiamo avuto degli incontri con Marvel e abbiamo discusso della possibilità di lavorare insieme su qualcosa. Ci auguriamo che il potere dei videogiochi ci aiuti ad alimentare queste opportunità".

Nulla è ancora stato scritto nero su bianco, ma la possibilità che Grasshopper Manufacture realizzi un videogioco con licenza Marvel è più che tangibile. Ci auguriamo che le trattative vadano a buon fine, dal momento che Suda51, con il suo tocco unico, ha tutte le carte in regola per realizzare qualcosa di davvero originale nell'ambito del genere supereroistico.