Marvel Ultimate Aliance 3: The Black Order, arriva la patch del day one

Nemmeno Thanos può sfuggire alla logica delle day one patch, e chissà che nelle intenzioni degli sviluppatori non ci sia quella di rendere il gioco "perfettamente bilanciato". Battute a parte, Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, riceve oggi il suo primo aggiornamento alla versione 1.0.1.

Si tratta di un action con elementi ruolistici che riunisce un gran numero di franchise supereroistici Marvel, dagli X-Men ai Difensori, passando per gli Agenti dello S.H.I.E.L.D. e naturalmente gli immancabili Avengers, uscito proprio oggi in esclusiva su Nintendo Switch.

La versione 1.0.1 aggiunge il supporto al multiplayer online, un menù relativo ai DLC e dei costumi bonus, ottenibili ovviamente acquistando l'Expansion Pass del videogioco. La patch risolve però alcuni bug, tra cui uno piuttosto fastidioso che impediva ai giocatori di ottenere punti, ed apporta varie piccole migliorie di natura tecnica per migliorare l'esperienza di gioco.

Se volete approfondire, sul nostro sito trovate la nostra recensione di Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, che sembra che sarà supportato per molto tempo da Nintendo, che ha già annunciato l'arrivo di nuovi personaggi in Marvel Ultimate Alliance 3, tra cui Loki, Ciclope e Colosso, entro il prossimo 30 agosto. Sono previsti in futuro almeno altri due DLC.

Che ne pensate del videogame? Lo avete già provato?