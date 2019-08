Marvel Ultimate Alliance 3: annunciato il primo DLC pack in arrivo il 30 Settembre

Buone notizie per i fan di Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, che tra poco potranno godersi diverse novità sul picchiaduro in esclusiva per Nintendo Switch. La Grande N ha infatti annunciato l'arrico del primo DLC Pack per il 30 Settembre.

Si tratta di Marvel Knights: Curse of the Vampire, che porterà nel gioco quattro nuovi personaggi: Blade, Moon Knight, The Punisher e Morbius, da Marvel Knights, appunto. Il Pacchetto include anche due nuove modalità chiamate Gauntlet ed Endurance, oltre che nuovi outfit per i personaggi.

Ecco la descrizione del DLC:

"I giocatori potranno vestire i parnni dei vigilantes urbani noti come The Punisher, Blade, Moon Knight e Morbius, mentre i Marvel Knights si uniscono all'Alleanza. Questi personaggi giocabili fanno parte del DLC Pack 1 incluso con l'Expansion Pass di Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, che sarà disponibile dal 30 settembre, ed includerà una nuova modalità. Nella modalità Gauntlet, fino a quattro giocatori potranno partecipare a delle sfide intense in co-op in rapida successione per guadagnare delle ricompense. Sarà possibile inoltre scoprire quanto si è capaci di durare nella modalità Endurance, e in che posizione della classifica online piazzarsi, oltre a scoprire un nuovo misterioso Infinity Rift. Inoltre, saranno aggiunti attraverso una serie di aggiornamenti gratuiti, nuovi outfit per i personaggi, a partire dal 30 agosto con Spider-Man, Hulk e Captain Marvel. Come precedentemente annunciato, l'aggiornamento gratuito del gioco del 30 agosto, porterà anche Ciclope e Colossus come nuovi personaggi giocabili".

Tanta carne al fuoco insomma. Siete contenti? Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di Marvel Ultimate Alliance 3.