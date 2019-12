Marvel Ultimate Alliance 3: annunciato il DLC Rise of the Phoenix, in arrivo breve

Durante il pre-show della cerimonia di premiazione dei Game Awards 2019, Marvel e Team Ninja sono intervenute per annunciare Rise of the Phoenix, seconda espansione di Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order per Nintendo Switch.

Il DLC, in uscita il prossimo 23 dicembre, introdurrà Phoenix, Gambit, Iceman e Cable come personaggi giocabili (in arrivo dal franchise X-Men), e una nuova modalità di gioco competitiva intitolata Danger Room Showdown, che vedrà due squadre da quattro giocatori scontrarsi tra loro. Potete farvi un'idea sui nuovi contenuti guardando il trailer condiviso in occasione dell'annuncio, che abbiamo allegato in apertura di notizia. Buona visione!

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, ricordiamo, è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch.