Marvel Ultimate Alliance 3: come sbloccare tutti i personaggi del roster

Il roster di Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order è ricco di personaggi da sbloccare. Alcuni li otterrete avanzando nella storia principale, mentre altri richiederanno condizioni più specifiche. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccare tutti i personaggi del roster.

Di seguito elenchiamo tutti i personaggi del roster di Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, spiegandovi come sbloccarli.

Star-Lord : Disponibile dall'inizio

: Disponibile dall'inizio Drax : Disponibile dall'inizio

: Disponibile dall'inizio Gamora : Disponibile dall'inizio

: Disponibile dall'inizio Rocket e Groot : Disponibile dall'inizio

: Disponibile dall'inizio Spider-Man : sbloccabile durante la storia

: sbloccabile durante la storia Ironman : sbloccabile durante la storia

: sbloccabile durante la storia Thor : sbloccabile durante la storia

: sbloccabile durante la storia Hulk : sbloccabile durante la storia

: sbloccabile durante la storia Black Widow : sbloccabile durante la storia

: sbloccabile durante la storia Captain Marve l: sbloccabile durante la storia

l: sbloccabile durante la storia Wolverine : sbloccabile durante la storia

: sbloccabile durante la storia Captain America : sbloccabile durante la storia

: sbloccabile durante la storia Falcon : sbloccabile durante la storia

: sbloccabile durante la storia Scarlet Witch : sbloccabile durante la storia

: sbloccabile durante la storia Crystal : sbloccabile durante la storia

: sbloccabile durante la storia Venom : sconfiggi Venom durante la storia

: sconfiggi Venom durante la storia Luke Cage : sbloccabile durante la storia

: sbloccabile durante la storia Miles Morales Spider-Man: completando on successo la seconda boss fight

Spider-Man: completando on successo la seconda boss fight Spider-Gwen : completando on successo la seconda boss fight

: completando on successo la seconda boss fight Ms Marvel : completando on successo la seconda boss fight

: completando on successo la seconda boss fight Ironfist : sbloccabile nel livello Shadowland

: sbloccabile nel livello Shadowland Daredevil : sbloccabile nel livello Shadowland

: sbloccabile nel livello Shadowland Wasp : sbloccabile durante la missione Avengers Tower

: sbloccabile durante la missione Avengers Tower Hawkeye : sbloccabile durante la missione Avengers Tower

: sbloccabile durante la missione Avengers Tower Psylocke : sbloccabile nel livello Xavier Institute

: sbloccabile nel livello Xavier Institute Nightcrawler : sbloccabile nel livello Xavier Institute

: sbloccabile nel livello Xavier Institute Elektra : completando le Prove dell'Infinito

: completando le Prove dell'Infinito Deadpool : sbloccabile nel livello Xavier Institute

: sbloccabile nel livello Xavier Institute Elsa Bloodstone : sbloccabile nel livello Dark Dimension

: sbloccabile nel livello Dark Dimension Ghost Rider : sbloccabile nel livello Dark Dimension

: sbloccabile nel livello Dark Dimension Dr. Strange : sbloccabile nel livello Dark Dimension

: sbloccabile nel livello Dark Dimension Storm : sbloccabile durante la missione di Wakanda

: sbloccabile durante la missione di Wakanda Black Panther: sbloccabile durante la missione di Wakanda

Portandovi avanti nella storia e completando le varie sfide del gioco, dunque, sarete in grado di sbloccare i vari personaggi del roster. Per saperne di più sul titolo potete leggere la nostra recensione di Marvel Ultimate Alliance 3.