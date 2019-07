Marvel Ultimate Alliance 3: come sbloccare Thanos, Elektra, Magneto e Loki

L'ampio roster di Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order include anche quattro personaggi segreti. Stiamo parlando di Thanos, Elektra, Magneto e Loki: in questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarli, in modo da poterli utilizzare nel gioco.

Dopo avervi spiegato come sbloccare tutti i personaggi di Marvel Ultimate Alliance 3, di seguito vi mostriamo come sbloccare i quattro eroi segreti del roster.

Come sbloccare Elektra

Prima di tutto dovrete affrontare Elektra e sconfiggerla alla fine del Capitolo 3 della storia principale. Batterla in combattimento, tuttavia, non basterà a farvela ottenere nel roster.

Per sbloccare Elektra dovrete passare dalle prove Infinity. Completate la prima parte delle prove Infinity (Gamma) e continuate a portarvi avanti nella storia principale fino a superare il capitolo 5. A questo punto nel menu delle prove Infinity troverete una prova di livello 30 chiamata "Bad Business", con il ritratto di Elektra su di esso.

In questa prova, che sfortunatamente è piuttosto difficile, dovrai affrontare contemporaneamente Kingpin, Juggernaut e Ronan the Accuser. Portate la vostra squadra migliore e fate del vostro meglio per sopravvivere sul campo di battaglia. Juggernaut e Ronan compaiono solo nella seconda fase, quindi cercate di caricare e conservare la vostra barra Extreme. Cerca di allontanare i boss per impedire loro di lanciare i loro migliori attacchi. Una volta che avrete superato la prova, Elektra entrerà a far parte del roster.

Come sbloccare Magneto

Magneto viene sbloccato in modo simile a Elektra. La prima cosa da fare è completare il capitolo 5, che si concluderà con una boss fight contro Magneto. Battendolo sbloccherete la seconda parte delle prove Infinity (Psi). In alto a destra nel menu delle prove troverete un'icona di Magneto accanto a una missione di livello 38 chiamata "Boss Wave". Come potete immaginare, in questa missione dovrete affrontare un'ondata di boss. Tuttavia, sarà prima necessario portare a termine il capitolo 7 della storia.

La missione "Boss Wave" vi richiederà di sconfiggere Klaw, Kingpin e Doctor Strange in rapida successione, un compito piuttosto difficile. Portate con voi i tuoi migliori personaggi, equipaggiati con ISO-8, e aspettatevi una dura battaglia. Dopo averla portata a termine con successo, Magneto si unirà finalmente al roster.

Come sbloccare Loki

Completate il capitolo 7 della storia per sbloccare la terza fase delle prove Infinity (Sigma), e portate a termine la storia principale per sbloccare la relativa missione di sblocco dedicata a Loki.

Si tratta di un'altra ondata di boss (al livello 45), e in questo caso dovrete affrontare l'intero Black Order in una volta sola: aspettatevi una delle lotte più difficili del gioco. Fortunatamente a questo punto dovreste avere un discreto set di personaggi e ISO-8, quindi provate a usare gli eroi dotati di ottimi attacchi di sinergia.

Come sbloccare Thanos

L'ultimo personaggio sbloccabile di Marvel Ultimate Alliance 3 non poteva che essere Thanos. Per sbloccarlo, prima dovrete completare tutta la modalità storia e accedere all'ultima fase delle prove Infinity (Lambda). Vedrete Thanos in alto, e si tratta di nuovo di una battaglia contro i boss, e dovrete vedervela contro l'intero Ordine Nero e altri boss aggiuntivi.

La missione è al livello 65, e rappresenta la lotta più dura del gioco. Detto questo, la ricompensa è altrettanto grande. Sbloccerete Thanos al livello 65, senza dubbio il personaggio più potente del roster. Non vedete l'ora di utilizzarlo?

Per saperne di più sul gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Marvel Ultimate Alliance 3.