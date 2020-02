Marvel Ultimate Alliance 3: i Fantastici Quattro e Doctor Doom in arrivo con il terzo DLC

Nintendo ha annunciato l'arrivo del nuovo DLC per Marvel Ultimate Alliance 3 intitolato Fantastic Four: Shadow of Doom, disponibile per il download dal 26 marzo e che vedrà come protagonisti i Fantastici Quattro e il Doctor Doom.

Shadow of Doom sarà l'ultimo dei tre pacchetti DLC previsti per Marvel Ultimate Alliance 3 ed andrà ad unirsi a Curse of The Vampire, che ha introdotto i Marvel Knights nel gioco e a Rise of the Phonix, accompagnato invece dagli X-Men. Il nuovo DLC permetterà di utilizzare i Fantastici Quattro come personaggi giocabili, mentre il quinto slot disponibile nella schermata di selezione dovrebbe essere riempito dal Doctor Doom.

Solo un mese fa Nintendo ha annunciato che Marvel Ultimate Alliance 3 ha venduto oltre un milione di copie in tutto il mondo. Un grande successo per il gioco sviluppato dal Team Ninja in collaborazione con Marvel. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la recensione di Marvel Ultimate Alliance 3 per Nintentdo Switch è disponibile sulle pagine di Everyeye.