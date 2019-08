Marvel Ultimate Alliance 3: nuove immagini ci mostrano Ciclope, Colosso e altri DLC gratis

Nonostante siano in arrivo numerose espansioni a pagamento, i possessori di Marvel la Grande Alleanza 3: l'Ordine Nero avranno accesso anche ad alcuni corposi aggiornamenti gratuiti come quello in arrivo questa settimana, all'interno del quale ci saranno personaggi aggiuntivi e costumi extra.

Il prossimo venerdì 30 agosto 2019, infatti, chiunque disponga di una copia del gioco su Nintendo Switch potrà scaricare gratuitamente una patch che non si limiterà a limare i difetti del gioco, ma introdurrà anche alcuni contenuti aggiuntivi. Tra le principali novità in arrivo troviamo Ciclope e Colosso, due degli X-Men che si aggiungeranno al già ricco roster del titolo. I contenuti gratuiti non finiscono però qui e, per la gioia degli appassionati dei fumetti, troverete nell'aggiornamento anche il costume da Simbionte di Spider-Man, Hulk in versione Planet Hulk e il costume da Ms. Marvel da far indossare a Captain Marvel.

Vi ricordiamo invece che la prima espansione a pagamento di Marvel Ultimate Alliance 3, dedicata ai Marvel Knights, arriverà il 30 settembre 2019 e aggiungerà ai personaggi giocabili anche Blade, Moon Knight, The Punisher e Morbius oltre a delle modalità extra.