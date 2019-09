Marvel Ultimate Alliance 3: il prossimo aggiornamento introdurrà nuovi costumi

Continua il supporto per Marvel Ultimate Alliance 3 con altri costumi gratuiti in arrivo. I personaggi che riceveranno un nuovo look sono quattro, per la precisione Black Phanter, Captain America, Iron Man e Thor. Tuttavia, non è ancora stata annunciata una data di uscita per i nuovi contenuti.

L’annuncio è comparso nell’ultimo video di Marvel Minute. Fino a questo momento Marvel Ultimate Alliance 3 ha ricevuto diversi DLC gratuiti che hanno aggiunto personaggi come Colosso, Ciclope e Loki. Con l’ultimo aggiornamento del 30 agosto, oltre alle varie correzioni di gioco, sono stati aggiunti i costumi di Captain Marvel, Hulk e Spiderman.

Vi ricordiamo invece che il primo DLC per Marvel Ultimate Alliance 3, Curse of the Vampire, arriverà il 30 settembre e includerà la modalità Gauntlet, oltre ad aggiungere Blade, Moon Knight, Morbius e The Punisher come personaggi giocabili. Marvel Ultimate Alliance (di cui potete leggere la recensione qui) è già disponibile su Nintendo Switch.