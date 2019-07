Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order: la Video Recensione della nuova esclusiva Nintendo Switch

Dopo dieci anni di assenza, la serie Ultimate Alliance torna sulle scene con il terzo capitolo, intitolato The Black Order, in esclusiva per Nintendo Switch.

Facendo leva su un incredibile quantitativo di fanservice, questo gioco d’azione con elementi ruolistici ha saputo rivelarsi un prodotto sì divertente e scorrevole, ma anche abbastanza debole sul piano ludico e tecnico.

Il gioco riunisce un gran numero di franchise supereroistici, e rappresenta forse la lista personaggi più ricca dell'Universo Marvel, con eroi presi dal gruppo degli X-Men, i Difensori, gli Agenti dello S.H.I.E.L.D e naturalmente gli Avengers. Ma non è tutto: sembra che nei DLC già annunciati, siano in arrivo ulteriori nuovi personaggi giocabili, tra i quali Loki, Ciclope e Colosso.

La patch del day one di Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order arrivata per l'appunto stamattina, aggiunge il supporto al multiplayer online e risolve una serie di bug maggiori e minori per rendere l'esperienza di gioco ancora migliore.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo alla nostra videorecensione dell'attesissima esclusiva per Nintendo Switch. Se volete approfondire, la nostra recensione di Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order potete anche trovarla in forma scritta sul nostro sito.

Che ne pensate? Vi sta convincendo la nuova incarnazione del videogame targato Marvel e Nintendo?