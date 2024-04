Marvel Ultimate Alliance, chi non muore si rivede: il gioco è apparso sull'Xbox Store!

Di anni dall'ultima volta di cui vi abbiamo parlato di Marvel: Ultimate Alliance in sede di recensione ne sono passati parecchi, ma nonostante tutto il titolo targato Activision è riapparso sui radar mediatici dopo tanto tempo. Marvel Ultimate Alliance potrebbe tornare presto o tardi su Xbox: a suggerire tale possibilità è lo store di Microsoft.

In modo del tutto inaspettato, infatti, il sito di Xbox ha accolto una pagina dedicata a Marvel: Ultimate Alliance, il cui debutto sarebbe previsto prossimamente per Xbox One e Xbox Series X|S. Sebbene l'esperienza videoludica in questione non possa né essere acquistata né essere inserita in una lista dei desideri, la pagina di Marvel: Ultimate Alliance allude all'esistenza di una modalità online prevista per i giocatori.

Insieme alla presenza di riferimenti alla necessità di possedere un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate o Game Pass Core per poter accedere ai contenuti del multiplayer online, la sezione dedicata alle feature in-game fa esplicito riferimento al multiplayer co-op da 2 a 4 giocatori e al multiplayer online su Xbox One e Series X|S per Marvel Ultimate Alliance. Il titolo non è stato finora al centro di alcun annuncio ufficiale, ma le dichiarazioni di intenti sulla presenza di un backlog quanto più ampio possibile potrebbero coinvolgere anche "la più grande alleanza di supereroi di sempre". Cosa ne pensate del possibile ritorno di Marvel Ultimate Alliance? Dopo che sono stati resi disponibili i due grandi classici Marvel La Grande Alleanza e La Grande Alleanza 2 su PS4 e Xbox One nel 2016, le due avventure supereroistiche sono scomparse in via definitiva dal mercato.

