Marvel Ultimate Alliance esce il 19 luglio in esclusiva su Nintendo Switch

Nintendo e Team Ninja hanno annunciato che Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, titolo annunciato lo scorso dicembre durante il Direct pre-natalizio, verrà lanciato esclusivamente su Nintendo Switch il prossimo 19 luglio.

In questo action RPG i giocatori potranno assemblare la squadra definitiva di supereroi Marvel scegliendo tra gli Avengers, i Guardiani della Galassia, gli X-MEN e tanti altri. Per impedire al folle Thanos e ai suoi seguaci dell'Ordine Nero di devastare la galassia avranno inoltre l'opportunità di formare delle squadre di 4 giocatori assieme ai propri amici (online, collegando 4 console in wireless locale oppure condividendo i Joy-Con su una sola Switch).

Nella storyline di Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, eroi e criminali dell'universo Marvel devono unire le forze per trovare le Pietre dell'Infinito prima che Thanos e l'Ordine Nero le usino per scatenare il caos cosmico. Tra le ambientazioni già confermate figurano l'Avengers Tower e la Xavier Mansion. Per la prima volta nella serie, inoltre, debutta la Visuale Eroica, una prospettiva da sopra le spalle ideale sia quando si gioca da soli, sia in multiplayer.