Marvel vs Capcom 2 tornerà? Disney ci sta pensando, secondo alcuni rumor

Marvel vs Capcom 2 è stato uno dei picchiaduro su licenza più apprezzati all'epoca della sua uscita, il gioco è però scomparso da anni dalle piattaforme digitali a causa delle difficoltà legate alle licenze dei personaggi e dei brand coinvolti. Sembra però che qualcuno sia interessato al ritorno del gioco...

La questione è in realtà complessa ma sembra che Disney e Capcom non siano rimaste insensibili di fronte al successo della campagna #FREEMVC2 lanciata all'inizio dello scorso anno. A rivelarlo è Mike Mika, responsabile dello studio Digital Eclipse, autore del porting di Marvel Vs Capcom 2 per numerose piattaforme e ancora oggi in ottimi rapporti con entrambe le compagnie avendo lavorato negli ultimi anni su titoli come Disney Classic Games Aladdin and The Lion King, Street Fighter 30th Anniversary Collection, Mega Man Legacy Collection e The Disney Afternoon Collection.

Secondo Mika, Capcom e Disney avrebbero avuto dei contatti proprio a proposito di Marvel vs Capcom 2 e non è chiaro se Digital Eclipse sia in qualche modo stata coinvolta in questa chiacchierata tra i due colossi. Per quanto un ritorno del picchiaduro non sia improbabile, certamente è molto difficile considerando la difficoltà nel gestire le numerose licenze ora di proprietà Disney con le eccezioni che ben conosciamo per quanto riguarda i videogiochi.