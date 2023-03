Marvel Vs Capcom 4 esiste ed esce nel 2024? Sì, secondo un rumor, ma non ci sono certezze

Nonostante il flop commerciale di Marvel vs Capcom Infinite (meno di due milioni di copie vendute) la casa di Osaka potrebbe essere al lavoro su Marvel Vs Capcom 4, almeno stando a quanto emerge da un presunto leak che si sta diffondendo su Reddit in queste ore.

Nei primi mesi del 2020 si era parlato di un nuovo gioco della serie Capcom Vs in sviluppo ma fino ad oggi nulla si è concretizzato, con Capcom impegnata su Street Fighter 6 e in altri progetti.

Purtroppo la fonte che ha diffuso il rumor è anonima e dunque non ci sono prove a sostegno di quanto riportato: lo sviluppo di Marvel Vs Capcom 4 non sarebbe in una fase troppo avanzata e il gioco non uscirà prima della fine dl 2024. Marvel Vs Capcom 4 sarebbe il nome ufficiale e il logo sarebbe simile a quello di Marvel Vs Capcom 2, al contrario lo stile estetico riprenderebbe invece i canoni di MvC 3.

Il picchiaduro avrebbe un roster composto da 21 personaggi Capcom e altrettanti eroi e villain Marvel, con possibili aggiunte tramite DLC e Season Pass, con almeno due stagioni di contenuti già pianificate. Sul fronte Marvel trovano spazio personaggi come Iron Man, Captain America, Spiderman, Hulk, Thor, Mr. Fantastic, Daredevil, Black Panther, Star-Lord, Captain Marvel, Wolverine, Cyclops, Storm, Deadpool, Juggernaut, Magneto, Venom, Red Skull, Loki, Doctor Doom e Thanos mentre dal lato Capcom troviamo Ryu, Luke, Chun-Li, Juri, Mega Man, Zero, Sigma, Leon, Nemisis, Morrigan, Felicia, Dante, V, Strider Hiryu, Grandmaster Meio, Monster Hunter, Asura, Haggar, Arthur, Akira e Phoenix Wright.

Infine, sembra che Capcom abbia collaborato con Arc System Works (autori di Guilty Gear, BlazBlue e Dragon Ball FighterZ) chiedendo supporto allo studio giapponese. Sarà vero? Al momento tutto tace da parte del publisher, ne scopriremo di più nel prossimo futuro.