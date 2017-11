Marvel vs Capcom Infinite: annunciati due nuovi costume pack in arrivo a dicembre

ha da poco annunciato due nuovi costume pack in arrivo peril prossimo mese:

I nuovi costumi saranno disponibili a partire dal 5 dicembre, e potranno essere sia acquistati singolarmente al prezzo di 3,99 $ cadauno, oppure ottenuti tramite il Premium Costume Pass. Nel dettaglio, il Stone Seekers Costume Pack conterrà i costumi per Spider-Man, Ultron, Thanos, Jedah, Frank West e Haggar, mentre il Cosmic Crusaders Costume Pack darà nuove sembianze a Rocket Raccoon, Gamora, Nova, X, Zero e Strider Hiryu.

In allegato alla notizia trovate i video che mettono in mostra i nuovi contenuti. Marvel vs. Capcom Infinite è disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4.