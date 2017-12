Marvel vs Capcom Infinite giocabile gratis nel weekend dagli abbonati PlayStation Plus

Da giovedì 8 dicembre a lunedì 11 dicembre gli abbonati PlayStation Plus potranno scaricare gratis la versione di prova die giocare liberamente con il nuovo picchiaduro della casa di Osaka.

Il preload sarà reso disponibile nella giornata dell'8 dicembre, l'orario non è stato reso noto. Durante la prova, i giocatori potranno utilizzare tutti i 30 personaggi del roster in modalità Allenamento e nei match online. La versione di test smetterà di funzionare automaticamente lunedì 11 dicembre.

Marvel vs Capcom Infinite è ora disponibile su Xbox One, PC e PlayStation 4, tuttavia la prova gratuita sarà esclusiva per gli abbonati PlayStation Plus. Ricordiamo che il gioco è stato recentemente aggiornato con due nuovi DLC che includono personaggi come Venom, Black Widow e Winter Soldier, oltre a nuovi costumi per i principali lottatori.