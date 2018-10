Marvel vs Capcom Infinite potrebbe presto trasformarsi in Marvel vs Capcom 4

Secondo alcune voci di corridoio, Capcom starebbe lavorando duramente per il rilancio di Marvel vs Capcom Infinite, il quale dovrebbe avvenire nel corso del 2019.

A parlare dell'argomento è stato l'insider Vergeben, che ha già previsto correttamente l'arrivo sia di Ridley e Simon Belmont in Super Smash Bros. Ultimate che delle Tartarughe Ninja in Injustice 2. Questa particolare iniziativa, che vede la collaborazione tra Marvel e Capcom, sarebbe ancora nelle sue fasi iniziali e ne sapremo di più nei primi mesi del 2019. Tra le novità sembrerebbero esserci anche nuovi personaggi, tra i quali troviamo Star-Lord, Ms. Marvel, Asura, Gill, Lady, Rashid e Vergil. L'aggiornamento dovrebbe anche cambiare il nome originale del gioco in Marvel vs Capcom 4.

Si tratta quindi di una sorta di rivoluzione atta a risollevare le sorti del titolo, le cui vendite sono andate piuttosto male e l'esclusione da competizioni come il Capcom Pro Tour non hanno fatto che peggiorarne la situazione. Vi ricordiamo che il gioco è da pochi mesi entrato a far parte del programma Xbox Play Anywhere, che vi permette di acquistare la versione digitale sul Microsoft Store e utilizzarla sia su Xbox One che su Windows 10.