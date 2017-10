Marvel vs Capcom Infinite: pubblicati tre nuovi pacchetti di costumi

si aggiorna con la pubblicazione di tre nuovi pacchetti di costumi, denominati

Il primo include i costumi di Joe Fixit per Hulk, Gladiatore per Captain America, Warbird per Captain Marvel, Wanderer per Ryu, costume casual per Chun-Li e Classic per Chris.

Il Mystic Masters Costume Pack contiene invece i costumi Molten per Dormammu, Outlaw per Ghost Rider, Illuminati per il Doctor Strange, Ultimate per Firebrand, Night Warrior per Morrigan e il costume di Tyrant per Nemesis.

Infine, il Avenging Army Costume Pack include le versioni Ultimate dei costumi di Occhio di Falco, Thor e Iron Man, oltre al costume Nephilim per Dante.