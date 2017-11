ha annunciato di aver distribuito 900.000 copie didal lancio, avvenuto il 19 settembre scorso. La compagnia si è detta soddisfatta dei risultati ottenuti, destinati probabilmente ad aumentare in vista della stagione natalizia.

Il gioco sembra aver riscosso un buon successo in Occidente, specialmente in Nord America, mentre l'accoglienza in Giappone è stata decisamente più tiepida. In ogni caso per Capcom si tratta di numeri positivi, che si uniscono ai risultati di Resident Evil VII Biohazard, Monster Hunter XX e Street Fighter V.