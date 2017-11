Marvel vs Capcom Infinite: Soldato d'Inverno, Vedova Nera e Venom nel nuovo DLC

ha quest'oggi annunciato chesi arricchirà presto dell'arrivo di tre ulteriori personaggi giocabili tramite la distribuzione di un nuovo DLC a pagamento.

Nello specifico, il DLC introdurrà i personaggi di Soldato d'Inverno, Vedova Nera e Venom, le cui principali caratteristiche sono esposte nel trailer che vi abbiamo riportato in testata di notizia. I lottatori saranno disponibili senza costi aggiuntivi per chiunque sia in possesso del Character Pass, oppure potranno essere acquistati in blocco o singolarmente.

Marvel vs Capcom: Infinite è ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Acquisterete i personaggi inclusi nel nuovo DLC del picchiaduro di Capcom?