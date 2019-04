Marvel vs DC? Il papà di Mortal Kombat 11 ci sta pensando

Intervistato da Game Informer USA, Ed Boon (papà della serie Mortal Kombat) ha dichiarato di essere molto interessato alla produzione di un picchiaduro che metta uno contro l'altro gli eroi Marvel e DC.

"Mi piacerebbe molto realizzare un gioco con i supereroi Marvel, oppure un crossover Marvel vs DC, sarebbe il massimo! Ops... forse non avrei dovuto parlarne!", al momento sembra trattarsi solamente di un sogno, è pur vero che NetherRealm e Ed Boon hanno molta esperienza con i supereroi, pensiamo a Injustice Gods Among Us e Injustice 2, oppure a Mortal Kombat vs DC Universe.

Al momento il team di NetherRealm è impegnato anima e corpo su Mortal Kombat 11, nuovo episodio della serie in uscita il 23 aprile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Recentemente lo stesso Ed Boon ha rivelato che Mortal Kombat X ha venduto oltre undici milioni di copie diventando così il gioco più popolare della saga, la speranza ovviamente è che il prossimo capitolo riesca a fare meglio, superando questi (già ottimi) numeri...