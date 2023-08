Marvel vs DC: il papà di Mortal Kombat vorrebbe lavorare al crossover supereroistico

Sebbene sia attualmente concentrato sull'imminente lancio di Mortal Kombat 1, Ed Boon, il papà della nota seria picchiaduro, ha confessato di sognare di realizzare un crossover Marvel vs DC.

Nel corso di un'intervista concessa a Comicbook, Ed Boon ha dichiarato che un titolo con i personaggi Marvel e DC consentirebbe a lui e agli altri fan di "risolvere" dibattiti in cui ci si chiede se un dato supereroe sia più forte di un altro. Immaginare un ipotetico scontro tra Spider-Man e Batman ha spinto Ed Boon ad affermare che il crossover potrebbe diventare "la cosa più bella di sempre".

"Voglio dire, abbiamo realizzato diversi giochi con personaggi DC. Quando sei bambino e pensi: "Chi vincerebbe in un combattimento, Mighty Mouse o Superman?" Questi pensieri sciocchi su universi diversi. C’è una parte di noi che ha ancora voglia di quelle conversazioni immature. Per me, Spider-Man e Batman sarebbero la cosa più bella del mondo. Quindi ovviamente ci piacerebbe farlo. Ma probabilmente è difficile superare l'ostacolo".

Il muro da superare a cui fa riferimento Ed Boon è ovviamente l'ottenimento delle licenze e l'accordo che dovrebbero stringere Marvel e DC perché un picchiaduro con i loro supereroi possa essere realizzato da NetherRealm, compagnia che in realtà si è già occupata del mondo DC con la serie di Injustice e con Mortal Kombat vs DC.