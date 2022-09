Marvel World of Heroes è un nuovo gioco in realtà aumentata dei creatori di Niantic

Il Disney & Marvel Games Showcase del 9 settembre, rivelatosi ricco di annunci e sorprese, si è concluso in grande stile con l'annuncio di Marvel World of Heroes, un nuovo gioco in Realtà Aumentata curata da Niantic Labs, studio di sviluppo che ha già ampiamente dimostrato di saperci fare con l'AR con Pokémon GO.

Previsto nel 2023 su dispositivi mobili iOS e Android, Marvel World of Heroes permetterà ai giocatori di creare una propria identità da supereroe e combattere contro i criminali con l'aiuto dei propri amici e dei più grandi eroi della Terra. Nel filmato d'annuncio, che potete visionare anche voi in cima a questa notizia, vengono mostrati dei giocatori mentre utilizzano dei poteri tipici dell'universo Marvel, ormai iconici anche nella cultura di massa, come il martello Mjolnir di Thor, i laser di Ciclope e gli incantesimi del Dottor Strange.

Esattamente come in Pokémon GO, gli utenti saranno chiamati ad esplorare i luoghi del mondo reale e completare dei compiti speciali per sbloccare nuovi equipaggiamenti e abiliti. Marvel World of Heroes è ancora privo di una data d'uscita precisa, tuttavia gli interessati possono cominciare a pre-registrarsi sul sito ufficiale per restare aggiornati su ogni novità.