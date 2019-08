Marvelous svela la lineup per la Gamescom 2019 con Travis Strikes Again No More Heroes

Il publisher indipendente Marvelous ha annunciato che sarà presente alla Gamescom di Colonia (in programma dal 20 al 24 agosto) con una lineup che include nuovi giochi per PlayStation 4, PC e Nintendo Switch.

Nello specifico, in fiera saranno presenti BurgerTime Party! (Switch), Granblue Fantasy Versus (PlayStation 4), Heroland (PlayStation 4, Switch), Rune Factory 4 Special (Switch), Sakuna Of Rice and Ruin (PlayStation 4, Switch, PC) e Travis Strikes Again No More Heroes Complete Edition (PlayStation 4, PC). Tutti i giochi citati usciranno durante l'inverno ad eccezione di Travis Strikes Again No More Heroes Complete Edition che arriverà in Occidente il 17 ottobre, in formato digitale e fisico per PlayStation 4 e solo digitale (via Steam) su PC.

Relativamente a No More Heroes, Suda51 ha rivelato recentemente di aver discusso con il publisher riguardo la possibilità di convertire i primi episodi della saga su PS4, al momento non ci sono certezze in merito ed è difficile attendersi un annuncio alla Gamescom, tuttavia si tratta di una eventualità che potrebbe verificarsi nel prossimo futuro.

Travis Strikes Again No More Heroes è stato lanciato a gennaio in esclusiva su Nintendo Switch, accolto tiepidamente da pubblico e critica a causa di un gameplay non del tutto a fuoco e di un comparto visivo non particolarmente brillante.