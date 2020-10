Marvels Avengers è un successo in digitale: vendute più di 2 milioni di copie

Marvel's Avengers non sta attraversando un periodo felice: alcuni problemi non ancora risolti hanno allontano parte della community dai server di gioco, mentre il piano di supporto post-lancio ha subito un rallentamento con il posticipo di Kate Bishop e dell'aggiornamento grafico next-gen.

Eppure, le premesse per un successo di grandi proporzioni c'erano, almeno a giudicare dai dati sulle vendite che stanno emergendo in questi giorni. Marvel's Avengers è stato il gioco più venduto di settembre negli USA (sul mercato fisico), mettendo a segno il secondo miglior lancio di sempre per un titolo di supereroi, dietro solo a Marvel's Spider-Man per PlayStation 4. Non è andata male neppure in digital delivery: nel suo consueto report mensile, SuperData ha svelato che a settembre Marvel's Avengers ha venduto 2,2 milioni di copie digitali in tutto il mondo, un risultato che lo pone alla pari del già citato Spider-Man di Insomniac Games e, nell'ambito della famiglia Square Enix, dietro solamente a Final Fantasy 7 Remake. Nell'ambito dei giochi a sviluppo continuo, la sua performance lo pone a metà strada tra Destiny 2 a Tom Clancy's The Division 2.

Anche se i giocatori attivi sono calati drasticamente, ce ne sono moltissimi altri interessati al gioco che aspettano solo le giuste condizioni per tornare a popolare i server. La palla ora passa a Square Enix e Crystal Dynamics, nella speranza che riescano a risollevare le sorti del gioco.