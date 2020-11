Marvels Avengers: tagliato il costo di emote e finisher

Square Enix e Crystal Dynamics hanno preso la decisione di apportare per un periodo di tempo indefinito il costo di alcune delle microtransazioni di Marvel's Avengers, permettendo così ai giocatori di accaparrarsi alcuni contenuti ad un prezzo più vantaggioso.

Per la precisione è ora possibile acquistare nel negozio di gioco sia le emote che i takedown, ovvero le mosse finali, a metà prezzo. Purtroppo non è stato chiarito da parte degli sviluppatori quanto resterà attiva questa promozione ma da un recente tweet si può intuire che prossimamente il costo di questi elementi cosmetici potrebbe tornare al valore originale. Attualmente si può acquistare una finisher epica a 600 Crediti (il prezzo era prima di 1.200) e un'emote leggendaria a 500 Crediti (il prezzo precedente era fissato a 1.000). Come spesso accade in giochi di questo tipo, 100 Crediti corrispondono a circa un euro in microtransazioni ed è possibile acquistare pacchetti di Crediti più corposi per ottenerne qualcuno extra.

In attesa che il team di sviluppo faccia sapere qualcosa sulla durata della promo, vi ricordiamo che la versione PS5 e Xbox Series X di Marvel's Avengers è stata rimandata al prossimo anno. Ancora per poche ore potete inoltre ottenere gratis il Pacchetto Ringraziamento di Marvel's Avengers, il quale contiene oggetto per un valore di circa 15 euro.