Masahiro Sakurai cupo sul futuro di Super Smash Bros: 'Nessuno può prenderne le redini'

Dopo aver concluso i lavori su Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai ha interrotto la sua carriera da games designer e si sta interamente concentrando sul suo canale Youtube interamente incentrato su videogiochi ed i processi creativi dietro il loro sviluppo. Ma il suo pensiero vola spesso verso la celebre serie.

Nel suo ultimo video Youtube incentrato su Super Smash Bros. Brawl e la formazione del team di sviluppo che ha realizzato il terzo episodio della serie arrivato nel 2008 su Nintendo Wii, Sakurai fa alcune riflessioni sul futuro della serie, manifestando incertezza ed un certo pessimismo su come potrebbe proseguire.

"Ora la domanda è cosa accadrà la prossima volta con il brand? Intendo, cosa verrà dopo Super Smash Bros. Ultimate: sicuramente un'opzione sarebbe proseguire la serie senza di me che sono il creatore originale, ma almeno per il momento non riesco ad immaginare uno Smash Bros. senza di me. Potreste pensare che si tratti di un pensiero naturale dato il mio ruolo, ma vi assicuro che sto parlando in maniera oggettiva", afferma Sakurai, che prosegue: "Mi sento proprio come si sentiva il presidente Satoru Iwata quando formammo il team per Super Smash Bros. Brawl. Ad oggi, semplicemente non c'è nessuno che può prendere le redini del brand. Ma Smash Bros. è un nome enorme ed importante per Nintendo e dunque è lecito immaginare che ad un certo punto arriverà un nuovo gioco, ma credo sarà necessario parecchio lavoro per capire come concretizzarlo. Per quanto mi riguarda, mi piacerebbe continuare a collaborare con Nintendo per quanto possibile".

Chiaramente questo è il pensiero del game designer almeno per il momento, è non è escluso che possa cambiare idea nel prossimo futuro. Sakurai ha diretto la serie sin dal capitolo originale visto su Nintendo 64 nel 1999, ed ha continuato a farla evolvere fino al più recente Ultimate, ma al momento appare davvero difficile un suo ritorno: da tempo Masahiro Sakurai sta pensando alla pensione e per adesso il futuro del brad resta un mistero.

Chissà se o quando vedremo un eventuale Super Smash Bros. 6 su Nintendo Switch 2, anche se a diversi fan non dispiacerebbe nemmeno una versione Deluxe definitiva di Super Smash Bros. Ultimate.